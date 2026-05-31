Il settore dello stadio della Lazio è attualmente senza tifosi a causa di restrizioni imposte dalle autorità. La squadra sta affrontando questa situazione in un momento di tensione, con il presidente che si trova di fronte a una decisione sulla gestione futura. La situazione ha generato un clima di preoccupazione tra i sostenitori e gli addetti ai lavori, mentre le autorità sportive e di sicurezza continuano a monitorare gli sviluppi.

«Ave, Caesar, morituri te salutant». È questo il clima che si respira oggi attorno al Lazio. Claudio Lotito si trova a un bivio: scegliere se essere Nerone, guardando tutto bruciare, oppure Cincinnato, il dittatore romano che, dopo aver salvato la città, ebbe la saggezza di tornare ai suoi campi. Lotito non ama ascoltare. Ma se c'è una voce che probabilmente avrebbe ascoltato, sarebbe stata quella di Silvio Berlusconi. E lo dico, apprezzando l'intelligenza del patron della Lazio sin dai giorni cruciali del salvataggio nel 2005, insieme a Gianni Letta e Maria Teresa Armosino. Cosa consiglierebbe oggi il Cavaliere? Probabilmente gli ricorderebbe che una squadra senza il suo popolo perde l'anima, come un canale televisivo senza spettatori. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Stadio senza tifosi, Lotito come Nerone? Se il mondo Lazio brucia

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