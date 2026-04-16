Tifosi Lazio -Lotito scontro senza via d' uscita

La tensione tra i tifosi della Lazio e il presidente della società non si placa. Da una parte ci sono i sostenitori che esprimono il loro dissenso, dall’altra il presidente che mantiene le sue posizioni. La situazione si protrae senza segnali di una risoluzione, con le parti che continuano a confrontarsi senza compromessi. La vicenda coinvolge aspetti legati alla gestione del club e alle relazioni con la tifoseria.

La battaglia continua. La maggioranza dei tifosi della Lazio da una parte, il presidente Lotito dall'altra. Posizioni cristallizzate, inconciliabili, nessun passo avanti soprattutto da parte della società che ha scelto il silenzio dopo aver annunciato un piano di rilancio quinquennale mai condiviso con la propria gente. Non che le promesse possano bastare a risanare un rapporto incrinato ma almeno era un tentativo per provare a convincere una fetta di contestatori che si fa influenzare dai risultati sul campo e dagli investimenti. Il numero uno del club è concentrato sulle vicende politiche e su quelle della Federcalcio, si è presentato a Firenze per vedere la sua creatura perdere un'altra partita di campionato confermando un anonimo nono posto in classifica.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Tifosi Lazio -Lotito, scontro senza via d'uscita Parole shock del presidente della Lazio Lotito in conferenza stampa post Lazio-Fiorentina 2-2 Notizie correlate Leggi anche: Lazio-Genoa senza tifosi: la protesta del tifo organizzato biancoceleste contro Lotito Lazio, lo strappo infinito tra tifosi e LotitoLa notte perfetta del popolo laziale, la squadra lotta e batte il Milan, Sarri sotto la Nord a festeggiare una vittoria importante contro la seconda... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Mistero Ratkov: nella Lazio di Sarri giocano tutti tranne l'erede di Castellanos; Lazio, durissimo scontro Vocalelli-Salomone ? Ti rendi conto di cosa dici?! Ti devi vergognare!; La follia di Lotito su Bashiru: prezzo da urlo divide i tifosi laziali; Lazio, crisi tra Lotito e i tifosi: il patron romano è furioso. Tifosi Lazio -Lotito, scontro senza via d'uscitaLa battaglia continua. La maggioranza dei tifosi della Lazio da una parte, il presidente Lotito dall’altra. Posizioni cristallizzate, ... iltempo.it Lotito, nel mirino della procura di Roma le proteste contro il presidente della Lazio: la ricostruzioneClaudio Lotito, presidente della Lazio, è al centro delle rimostranze della tifoseria da tempo. Dietro potrebbe esserci un piano preciso. Ecco cosa filtra La procura di Roma ha avviato un’indagine sul ... lazionews24.com La Lazio e il nuovo stadio Flaminio: un rebus che fa infuriare i tifosi biancocelesti! #lazionews #Lazio #Flaminio #Euro2032 facebook