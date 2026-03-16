Stasera la Lazio ha battuto il Milan per 1-0 con una rete di Isaksen al 26’, in una partita giocata nonostante numerose assenze. Secondo Pedullà, se Lotito riconoscesse il valore di uno stadio pieno e il suo staff mediatico non lo supportasse, potrebbe cambiare approccio. La sfida si è svolta con intensità, evidenziando la determinazione della squadra di casa.

Stasera la Lazio ha sconfitto il Milan per 1-0 (rete di Isaksen al 26?, disputando un ottimo incontro nonostante le tante assenze. Subito dopo la partita, il giornalista di Sportitalia, Alfredo Pedulla, sul suo profilo X, ha scritto un post contro il presidente Claudio Lotito: “Se Lotito capisse che uno stadio pieno vale platino e . L'articolo Lazio-Milan 1-0, Pedullà: “Se Lotito capisse che uno stadio pieno vale platino e se il suo codazzo mediatico non lo avesse spalleggiato.” proviene da. Potrebbe interessarti:. Lazio-Insigne, Pedullà: “Tornerebbe di corsa a lavorare con Sarri. Se arriverà il via libera per tesserare gli svincolati, la Lazio. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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