Un intenso incendio ha coinvolto i boschi dell’Appennino nel pomeriggio di ieri, interessando una vasta area sul versante pistoiese. Sul luogo sono intervenuti diversi mezzi aerei, tra cui un canadair, per cercare di domare le fiamme. Non si segnalano ancora dettagli sulle cause o sui danni specifici, mentre le autorità continuano le operazioni di bonifica e messa in sicurezza della zona.

Pistoia, 6 aprile 2026 – Un devastante incendio nei boschi dell’Appennino si è sviluppato nel pomeriggio del 5 aprile. Dalla provincia di Bologna, Alto Reno Terme, il fronte di fiamme ha raggiunto il territorio pistoiese: le operazioni di spegnimento sono proseguite per tutta la notte con impegnate 7 squadre di vigili del fuoco e 13 automezzi. Dall'alba in azione un elicottero e un Canadair. Le fiamme si sono sviluppate rapidamente tra le località Biagioni e Pracchia in una zona impervia che ha reso indispensabile l'intervento dell'elicottero con lanci d'acqua per abbassare l'intensità delle fiamme. “Non ci sono abitazioni coinvolte o minacciate”, ha fatto sapere il sindaco di Alto Reno Terme, Giuseppe Nanni che sta seguendo l'evolversi della situazione sul posto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Devastante incendio sull’Appennino, fiamme sul versante Pistoiese: canadair in azione

Grosso incendio a Biagioni sull’Appennino bolognese, in azione anche un Canadair e l’elicottero DragoBologna, 6 aprile 2026 – Un vasto incendio boschivo sta tenendo in apprensione l’Appennino da ieri sera, giorno di Pasqua.

Fiamme sull’Appennino: Canadair e 13 mezzi contro il rogo a Alto RenoSull’Appennino bolognese, in località Biagioni nel comune di Alto Reno Terme, i Vigili del Fuoco combattono un vasto incendio boschivo che sta...

Incendio sull’Appennino bolognese: le fiamme invadono la provincia di Pistoia (foto)Paura anche in Toacana per un vasto incendio boschivo che da ieri pomeriggio, 5 aprile 2026, sta interessando la la zona di Alto Reno Terme, nel Randaragna in provincia di Bologna. Il fronte di fiamme ... firenzepost.it

Incendio boschivo sull'Appennino: vigili del fuoco al lavoro tutta la notte VIDEOBOLOGNA/PISTOIA - (LaPresse) Un vasto incendio boschivo sta devastando un'area dell'Appennino tosco-emiliano, tra i comuni di Alto Reno (Bologna) e Pistoia. I vigili del fuoco ... ilgazzettino.it