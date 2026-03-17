Napoli il Comune vuol far pagare le multe ai dipendenti che sbagliano Rivolta dei dirigenti | Ritiri l'atto

A Napoli, il Comune ha deciso di far pagare di tasca propria le multe ai dipendenti che commettono errori, provocando la reazione dei dirigenti. Questi ultimi hanno espresso chiaramente la loro contrarietà, chiedendo di ritirare l’atto. La questione ha suscitato una pronta protesta da parte dei responsabili degli uffici comunali, che si sono opposti alla misura.

Protesta dei dirigenti del Comune di Napoli contro la circolare che chiede ai dipendenti che commettono errori di pagarli di tasca propria. I sindacati: "No alla logica punitiva". 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati “L’IA non deve uccidere”: le lettera dei dipendenti di Google e OpenAI ai loro capi per dire no PentagonoI dipendenti di Google e OpenAI hanno firmato un documento congiunto a sostegno del rifiuto di Anthropic di integrare l’IA in sistemi di armi letali... Autista critica l’azienda dei bus in un’intervista e viene licenziato, il sindacato: “Atto gravissimo”Lo scorso novembre un autista di bus di Vigevano (Pavia) ha rilasciato un'intervista in cui criticava l'azienda per cui lavorava. Una raccolta di contenuti su Napoli il Comune vuol far pagare le... Temi più discussi: Il Comune di Napoli premia Sal Da Vinci - IL VIDEO; Manfredi, dal ragazzo di Nola alla guida del Comune: Così Napoli diventa una città internazionale; Sal Da Vinci: Giorgia Meloni non mi ha chiesto Per sempre sì. Ognuno può farne ciò che vuole; Nel nome di Ester Johnson, l'iniziativa delle associazioni. Nuove case a Napoli, il Comune ne costruirà 7mila in 20 anni: ma ne servono 50mila. Incentivi per spostarsi in provinciaA Napoli il Comune vuole costruire 7mila case nuove nei prossimi 20 anni. Ma il fabbisogno è di 50mila. Non è più possibile consumare altro suolo. Ipotesi incentivi per andare in provincia. Leggi ... fanpage.it Napoli, gli albergatori contestano l’aumento della tassa di soggiornoAlbergatori napoletani sul piede di guerra. Non va giù l’aumento delle tariffe di un euro dell’imposta di soggiorno, decisa dalla giunta comunale per far fronte all’incremento previsto dei flussi tur ... napoli.repubblica.it NanoTV. . #Napoli- Minaccia i Sanitari al Monaldi dopo lite su cure alla sorella: denunciata una 55enne Servizio di #GiovanniVernazzaro #NanoTG #NanoTV - facebook.com facebook GdS - Calendario, crisi e... Napoli: attenta #Inter, la corsa Scudetto non è finita x.com