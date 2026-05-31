squash cristina tartarone e yuri farneti vincono i campionati italiani assoluti a rende

Notizia in breve

Cristina Tartarone e Yuri Farneti si sono laureati campioni italiani assoluti di squash alla 50ª edizione dei campionati tenuti a Rende, in Calabria. L’evento si è svolto presso l’impianto sportivo locale. Le finali si sono disputate sui campi all’interno della struttura. I due atleti hanno vinto le rispettive categorie, conquistando il titolo nazionale. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi atleti provenienti da tutta Italia.