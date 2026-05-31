Squash Cristina Tartarone e Yuri Farneti vincono i Campionati Italiani Assoluti a Rende
Cristina Tartarone e Yuri Farneti si sono laureati campioni italiani assoluti di squash alla 50ª edizione dei campionati tenuti a Rende, in Calabria. L’evento si è svolto presso l’impianto sportivo locale. Le finali si sono disputate sui campi all’interno della struttura. I due atleti hanno vinto le rispettive categorie, conquistando il titolo nazionale. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi atleti provenienti da tutta Italia.
I Campionati Italiani Individuali Assoluti 2026 di squash, giunti alla 50ma edizione ed andati in scena a Rende (Cosenza), in Calabria, presso l’impianto sportivo della A.S.D. Squash Scorpion, incoronano Cristina Tartarone e Yuri Farneti, i quali confermano il titolo nazionale conquistato lo scorso anno. Nel torneo femminile si conferma Cristina Tartarone (CS-Scorpion), testa di serie numero 1, che liquida in finale Giorgia Ranieri (BA-Squash Bari), numero 916 del seeding, sconfitta con lo score di 3-0 (11-2, 11-1, 11-3), lasciando appena sei punti all’avversaria: per lei si tratta del quinto titolo di categoria, il terzo consecutivo, dopo i successi datati 2019, 2022, 2024 e 2025. 🔗 Leggi su Oasport.it
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