Squash Cristina Tartarone vince gli Haochi & Bristol Buccaneers Open 2026

Si è concluso a Bristol il torneo PSA Haochi & Bristol Buccaneers Open 2026 di squash, con la vittoria di Cristina Tartarone. La competizione ha visto la partecipazione di diversi atleti, che si sono sfidati in incontri di alto livello durante tutta la settimana. La finale ha confermato la superiorità della giocatrice italiana, che ha battuto la sua avversaria in tre set. La manifestazione si è svolta nel rispetto delle regole sportive previste dal torneo.

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