Nella finale di squash a Rende, Cristina Tartarone e Yuri Farneti si sfidano per difendere i loro titoli italiani. Farneti punta a conquistare il dodicesimo titolo, mentre Tartarone cerca di mantenere la corona. La partita si svolge in un ambiente dedicato, con i due atleti pronti a mostrare le loro abilità. La competizione è molto attesa e vede protagonisti due dei migliori giocatori italiani del momento.

Cristina Tartarone e Yuri Farneti sono chiamati a difendere il rispettivo titolo di campione italiano nella finale di oggi. Si gioca sui prestigiosi campi dell’ Asd Squash Scorpion di Rende (Cosenza) dove la stessa Tartarone ha imparato l’abc dello squash ai tempi della scuola media e poi ne è rimasta sempre più legata. La ventiquattrenne calabrese dovrà vedersela con la diciassettenne Giorgia Ranieri (Bari Squash) che a livello juniores si è già distinta sia nelle competizioni nazionali che in quelle internazionali. In pratica sono due giovani generazioni a confronto con Cristina che occupa la posizione numero 111 del ranking mondiale, mentre Giorgia è ai primi posti nella classifica giovanile nazionale femminile. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Squash, brividi tricolori a Rende. Farneti vuole fare 12, Tartarone, caccia all’oro

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