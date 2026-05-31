San Antonio ha vinto 111-103 in gara-7 contro Oklahoma City, qualificandosi per la finale NBA dopo 12 anni. La squadra ha concluso la serie al settimo incontro, battendo la squadra di casa. Ora affronterà i Knicks nella finale.

San Antonio espugna Oklahoma City 111-103 nella decisiva gara-7 delle finali della Western Conference. Wembanyama eletto MVP della serie, Thunder eliminati nonostante i 35 punti di Gilgeous-Alexander. I San Antonio Spurs tornano alle Nba Finals dodici anni dopo l’ultima apparizione. La franchigia texana conquista il titolo della Western Conference superando gli Oklahoma City Thunder per 111-103 in gara-7, chiudendo una serie emozionante contro i campioni in carica. Dopo il netto successo ottenuto in gara-6 davanti al proprio pubblico, gli Spurs hanno confermato il loro ottimo momento anche nella sfida decisiva. San Antonio ha preso il controllo del match fin dai primi minuti, arrivando a toccare il +14 nel corso del primo tempo e mantenendo un margine in doppia cifra anche nel terzo quarto. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Spurs in finale Nba dopo 12 anni: Oklahoma ko in gara-7, ora la sfida ai Knicks

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Spurs Make NBA History in Comeback

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