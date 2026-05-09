Playoff NBA Wembanyama trascina gli Spurs | Minnesota ko Knicks a un passo dalla finale

Gli Spurs hanno ottenuto una vittoria contro Minnesota, portandosi sul 2-1 nella serie playoff NBA grazie a una prestazione significativa di Victor Wembanyama. La squadra ha superato gli avversari anche nella partita precedente, consolidando il vantaggio nella serie. I Knicks sono vicini a qualificarsi per la finale di conference, mentre Wembanyama si è distinto come protagonista della sfida.

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San Antonio supera ancora Minnesota e si porta sul 2-1 nella serie grazie a una prova dominante di Victor Wembanyama. A Est, New York batte Philadelphia e vola sul 3-0 con un super Jalen Brunson I San Antonio Spurs mettono la freccia nella semifinale di Western Conference dei playoff NBA, battendo i Minnesota Timberwolves per 115-108 e portandosi sul 2-1 nella serie. Ancora una volta il protagonista assoluto è Victor Wembanyama. Il francese firma una prestazione impressionante da 39 punti, 15 rimbalzi e 5 stoppate, tirando con un eccellente 1318 dal campo. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface.🔗 Leggi su Sportface.it ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Nba Playoff highlights: Brunson trascina i Knicks, tutto facile per gli SpursAltra notte di playoff in Nba, con Knicks e Spurs che si portano avanti 2-0 nelle rispettive serie contro Sixers e Timberwolves. Playoff NBA: Edwards torna e trascina Minnesota, Knicks dominanti su PhiladelphiaI Timberwolves vincono gara-1 contro gli Spurs con il rientro del loro leader, New York travolge i Sixers e firma un record Ritorno decisivo per... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Playoff NBA: Wembanyama mostruoso trascina gli Spurs. Knicks sul 3-0, Sixers al tappeto; NBA Playoff 2026: risultati notte. Knicks sul 2-0, Wembanyama trascina gli Spurs; Playoff NBA: i Lakers eliminano i Rockets, Detroit e Toronto forzano gara 7; Playoff NBA 2026: Knicks travolgenti, i Timberwolves espugnano San Antonio in Gara-1. Playoff Nba: Spurs vincenti grazie a un super Wembanyama, Knicks sul 3-0 con i 76ersSan Antonio si porta sul 2-1 contro i Timberwolves mentre New York è a un successo dal passaggio del turno contro Philadelphia I San Antonio Spurs si portano avanti 2-1 sui Minnesota Timberwolves nell ... corrieredellosport.it Wembanyama stende Minnesota nei playoff Nba, New York va sul 3-0 con PhiladelphiaI San Antonio Spurs si portano avanti 2-1 sui Minnesota Timberwolves nella serie del secondo turno dei playoff Nba ... italpress.com Juve Stabia, sequestrate quote e patrimonio del club: indagini sul passaggio di proprietà. La squadra campana è tra quelle in corsa nei playoff per la promozione in Serie A x.com Pacific Playoff Lower Bracket reddit