nba i celtics battono gli hornets e volano ai playoff knicks ko anche a oklahoma

Nella notte italiana si sono disputate le ultime partite della regular season NBA. I Boston Celtics hanno vinto contro gli Charlotte Hornets, garantendosi un posto ai playoff. I New York Knicks sono stati battuti in trasferta da una squadra di Oklahoma. Con l'avvicinarsi delle ultime giornate, le classifiche si stanno definendo e si delineano le squadre qualificate alla fase finale del torneo.

Los Angeles (Stati Uniti), 30 marzo 2026 – Con la regular season che si avvicina a larghi passi alle sue battute finali, arriva anche il momento dei verdetti in NBA. E proprio questa notte ne è arrivato uno importante in chiave postseason: i Boston Celtics, battendo con un netto 114-99 gli Charlotte Hornets, sono diventati la seconda squadra della Eastern Conference dopo i Detroit Pistons primi della classe ad agguantare un posto ai playoff. Senza Jaylen Brown – messo ko da un’infiammazione al tendine d’Achille – i biancoverdi, che hanno comandato le operazioni sin dal primo quarto senza mai rischiare, si sono fatti trascinare dai 50 punti messi assieme dal duo formato da Jayson Tatum (32) e Payton Pritchard (28). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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