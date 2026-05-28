ballottaggio per il sindaco incubo astensionismo prove di apparentamenti

Ci saranno apparentamenti ufficiali, da comunicare sette giorni prima del ballottaggio, oppure i due candidati che non prenderanno parte al secondo turno si limiteranno a dare indicazioni di voto generiche – o nessuna indicazione - ai loro elettori? Dopo l’esito del primo turno che, grazie al voto degli elettori legnanesi, ha promosso al ballottaggio il sindaco uscente della coalizione di centrosinistra, Lorenzo Radice, 43,29%, e quello del centrodestra Mario Almici, 39,57%, sono proprio le posizioni di Carolina Toia e Federico Amadei, i due candidati esclusi, a essere sotto i riflettori. La prima porta in dote oltre il 10% dei voti e il secondo il 6,7%, ed è evidente che questi voti facciano gola ai due competitor del ballottaggio del 7 e 8 giugno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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