Spotify ha aggiornato l’app introducendo le cartelle per organizzare le playlist. Questa funzione permette di raggruppare le playlist in categorie, rendendo più semplice la gestione della libreria musicale su smartphone. La novità è disponibile per tutti gli utenti, mentre alcune funzioni esclusive, come l’accesso a playlist personalizzate e modalità di ascolto avanzate, sono riservate agli abbonati Premium. L’aggiornamento mira a migliorare l’esperienza di navigazione e organizzazione all’interno dell’app.

? Domande chiave Come cambierà la gestione della tua libreria musicale su smartphone?. Quali nuove funzioni esclusive riceveranno solo gli utenti Premium?. Perché i download offline su iPhone saranno ora più affidabili?. Come potrai gestire la coda di riproduzione con meno tocchi?.? In Breve Nuova selezione multipla per gestire brani, podcast e audiolibri su Android e iPhone.. Abbonati Premium riacquistano gestione avanzata della coda e nuovo tasto reshuffle rapido.. Download offline più stabili con notifiche stato avanzamento per utenti con dispositivi iOS.. Rilascio graduale delle funzioni per monitorare stabilità sistema su utenti gratuiti e Premium. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Spotify rivoluziona l’app: arrivano le cartelle per le playlist

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