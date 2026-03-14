Violenza domestica un’app scova le vittime leggendo le cartelle cliniche elettroniche 

Una nuova applicazione utilizza l'intelligenza artificiale per analizzare le cartelle cliniche elettroniche e individuare le persone potenzialmente a rischio di violenza domestica. La app, sviluppata di recente, permette di identificare segnali di allarme e di segnalare le vittime senza coinvolgere direttamente i pazienti. Questo strumento mira a supportare le strutture sanitarie nel riconoscere e intervenire precocemente in situazioni di abuso domestico.

Sviluppata una app di intelligenza artificiale per capire chi è potenzialmente a rischio di subire violenza da parte del partner sulla base delle informazioni contenute nelle cartelle cliniche elettroniche (tipicamente in quelle di donne con partner violenti ricorrono spesso referti radiologici relativi a traumi subiti in più occasioni e mai denunciati). È il risultato di uno studio pubblicato su npj Women’s Health e condotto presso il Mass General Brigham di Boston: secondo i ricercatori questo strumento potrebbe rilevare la violenza da parte del partner fino a quattro anni prima che la vittima decida di rivolgersi a un centro di aiuto per la violenza domestica. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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