Spingono un'auto in panne e vengono travolti da un pick up ferite 2 persone | una è gravissima

Due persone sono rimaste ferite dopo essere state travolte da un pick-up mentre spingevano un’auto in panne sulla carreggiata di un ponte tra Pieve del Cairo e Sale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno prestato assistenza ai feriti. Una delle due persone si trova in condizioni gravissime. Le autorità stanno indagando sull’incidente.

Due persone sono state travolte da un pick up mentre stavano spingendo un'automobile in panne lungo la carreggiata del ponte che collega Pieve del Cairo (Pavia), a Sale (Alessandria). Una delle due ha riportato gravissime ferite. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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