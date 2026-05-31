Speleologo rimane incastrato a 120 metri di profondità in una grotta nel Cuneese | è in corso il salvataggio

Uno speleologo si è ferito ed è rimasto incastrato a 120 metri di profondità nella "Grotta dei Cinghiali Volanti" nel comune di Garessio, nel Cuneese. L'allarme è stato lanciato nel tardo pomeriggio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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