Speleologa infortunata a 100 metri di profondità in una grotta | le immagini del salvataggio

Una speleologa è rimasta ferita a circa 100 metri di profondità nella grotta del Chiocchio, situata nel Comune di Spoleto. Le squadre del Soccorso alpino e speleologico dell'Umbria sono intervenute per il suo recupero. Le operazioni di salvataggio sono state documentate con immagini che mostrano le fasi del soccorso all’interno della grotta.