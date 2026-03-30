Speleologa infortunata a 100 metri di profondità in una grotta | le immagini del salvataggio
Una speleologa è rimasta ferita a circa 100 metri di profondità nella grotta del Chiocchio, situata nel Comune di Spoleto. Le squadre del Soccorso alpino e speleologico dell'Umbria sono intervenute per il suo recupero. Le operazioni di salvataggio sono state documentate con immagini che mostrano le fasi del soccorso all’interno della grotta.
Una speleologa infortunata a circa 100 metri di profondità all’interno della grotta del Chiocchio, nel Comune di Spoleto, è stata soccorsa dalle squadre del Soccorso alpino e speleologico Umbria. Una volta all’esterno è stata trasportata con l’elisoccorso all’ospedale di Terni. Le sue condizioni non sono gravi. Le operazioni sono durate circa sei ore e all’intervento hanno preso parte anche i vigili del fuoco (fonte Ansa Video). © 2025 – Panorama s.r.l. (Gruppo Società Editrice Italiana spa) – Via Vittor Pisani 28, 20124 Milano – riproduzione riservata – P.IVA 10518230965 . 🔗 Leggi su Panorama.it
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Speleologa infortunata soccorsa a 100 metri di profondità in una grotta nello Spoletino. È ferita ma non gravemente. #ANSA - facebook.com facebook
Speleologa infortunata soccorsa a 100 metri di profondità in una grotta nello Spoletino. È ferita ma non gravemente. #ANSA x.com