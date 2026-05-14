Morti 5 italiani alle Maldive in un’immersione in una grotta a 50 metri di profondità Tra loro la docente Monica Montefalcone

Una tragedia ha colpito le Maldive, dove cinque italiani sono deceduti durante un’immersione in una grotta situata a circa 50 metri di profondità. Tra le vittime figura anche una docente, il cui nome è stato reso noto dalle fonti locali. Le autorità hanno avviato le indagini per chiarire le cause dell’incidente. Le operazioni di soccorso sono state avviate immediatamente, ma purtroppo non è stato possibile salvare le persone coinvolte. La notizia ha suscitato grande scalpore nel Paese e tra i familiari.

Tragedia alle Maldive, dove cinque italiani sono morti durante un’immersione nel Paese tropicale nell’Oceano Indiano. La notizia è stata confermata prima dalla polizia loclae, poi dal consolato e quindi dalla Farnesina. «Una tragedia, non posso aggiungere altro», ha commentato la console Giorgia Marazzi al Corriere della Sera. Secondo le prime ricostruzioni, i subacquei, tra cui una docente e ricercatrice dell’Università di Genova, come ha confermato lo stesso ateneo, sono deceduti «per aver provato l’esplorazione di alcune grotte a 50 metri di profondità. La ricostruzione dell’incidente è ancora in corso da parte delle autorità», si legge nella nota del ministero degli Esteri. 🔗 Leggi su Open.online

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