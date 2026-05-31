Paura in una grotta nel Cuneese speleologo incastrato a 120 metri di profondità | scatta la maxi operazione per tentare di salvarlo

Uno speleologo è rimasto incastrato a 120 metri di profondità nella Grotta dei Cinghiali Volanti, nel Cuneese. È partita una vasta operazione di soccorso con tecnici specializzati e mezzi di estrazione. La zona è stata evacuata e il personale sta lavorando per raggiungere e liberare il ferito. La dinamica dell’incidente e le condizioni dello speleologo non sono state rese note.

Sono ore di apprensione nel Cuneese, dove uno speleologo è rimasto incastrato all’interno della Grotta dei Cinghiali Volanti, nel territorio comunale di Garessio. L’uomo si trova a circa 120 metri di profondità e per raggiungerlo è stato necessario mobilitare un imponente dispositivo di soccorso specializzato. Le operazioni di salvataggio. L’allarme è scattato nel tardo pomeriggio e dalle 17 sono in corso le operazioni coordinate dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico. Sul posto sono state inviate squadre provenienti dalle delegazioni piemontese, ligure e lombarda, con il supporto della commissione medica e dei tecnici disostruttori, specialisti addestrati a intervenire negli ambienti ipogei più complessi. 🔗 Leggi su Open.online

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