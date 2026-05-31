Spazio Riformista si presenta | un’area civica per Grottammare

Spazio Riformista si presenta come un’area civica per Grottammare, con l’obiettivo di rafforzare l’amministrazione comunale e prevenire un possibile appiattimento. La nuova iniziativa mira a coinvolgere i cittadini e a offrire un’alternativa politica per il territorio. La presentazione avviene in un momento di attenzione sulla gestione locale, con l’intento di promuovere un dialogo più diretto tra amministratori e cittadini.

Ed ecco Spazio Riformista per dare un nuovo impulso all’amministrazione comunale di Grottammare, per evitare il rischio di un appiattimento. Prime idee, tante persone all’appuntamento aperto alla città che ha registrato un grande interesse da parte dei presenti. Al centro del confronto, temi concreti legati allo sviluppo e alla crescita urbana di Grottammare. All’incontro erano presenti anche i consiglieri comunali promotori dell’iniziativa. "Abbiamo scelto di iniziare ascoltando – afferma Nicolino Giannetti, uno dei 5 membri fondatori di Spazio Riformista – Per noi la politica deve partire dalle persone, attraverso incontri, confronto e occasioni che favoriscano la partecipazione e l’associazionismo". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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