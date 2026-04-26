Elezioni comunali la lista civica Froli per Fauglia si presenta alla cittadinanza | esperienza e volti nuovi

In vista delle prossime elezioni comunali, la lista civica Froli per Fauglia ha presentato ufficialmente i candidati alla cittadinanza. L'evento si è svolto nel bar situato in piazza del Comune, dove cittadini e rappresentanti di diversi settori si sono incontrati per scambiare idee e conoscere i volti nuovi e le esperienze dei candidati. La cerimonia si è svolta in un’atmosfera semplice e diretta, con strette di mano e conversazioni informali.

Un aperitivo tra cittadini, volti noti del paese, strette di mano e idee per il futuro. E' stato il Bar Sport da Raoul, in piazza del Comune, a fare da cornice alla presentazione ufficiale dei candidati della lista civica Froli per Fauglia, in un incontro dal tono informale ma denso di contenuti.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Elezioni a Fauglia: la lista civica di Riccardo Froli incontra i cittadini nelle frazioniIncontri pubblici nelle frazioni, dialogo diretto con i cittadini e presentazione della squadra. Le Comunali a Fauglia. Civica di centrodestra. Froli candidato sindacoFAUGLIA Le elezioni Comunali del 24 e 25 maggio a Fauglia potrebbero vedere in campo tre liste. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Orari e al luogo in cui saranno ricevute le liste di candidati per l’elezione del Consiglio Comunale nonché le candidature per l’elezione diretta del Sindaco; Comunali 2026, i 36 candidati consiglieri della lista Venezia è tua; Elezioni Comune Venezia: presentata la lista del PD a sostegno di Andrea Martella; Elezioni 24 e 25 maggio, è scaduto il termine per depositare le liste. Elezioni Comunali Reggio Calabria, lista Giannetta ricusata: con il ricorso al TAR la campagna elettorale viene congelata. Che succede adesso | DATEL’esclusione della lista Ogni Giorno Reggio Calabria, guidata dal capogruppo di Forza Italia in Consiglio Regionale Mimmo Giannetta, ha provocato un vero e proprio terremoto politico e burocratico a P ... strettoweb.com Elezioni Comunali Reggio Calabria, ricusata la lista di Giannetta Ogni giorno Reggio Calabria. Annunciato ricorso immediatoLa lista Ogni Giorno Reggio Calabria, a sostegno della coalizione di Centrodestra per Cannizzaro Sindaco, è stata ricusata dall’ufficio elettorale a causa di 28 firme oltre il limite massimo consentit ... strettoweb.com Elezioni comunali Messina, giallo sulle firme. Il centrodestra: "insulti gravissimi a Scurria, sete di potere di De Luca" - facebook.com facebook