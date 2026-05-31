Spazio ai talenti del teatro di domani È la serata finale del concorso

A Castelfranco Piandiscò si terrà la serata finale del Premio Wanda Capodaglio, un concorso teatrale dedicato alla nota attrice che visse gli ultimi anni nella località. La manifestazione si rivolge ai giovani talenti del teatro e rappresenta un’occasione per mettere in mostra le proprie capacità artistiche. La serata conclude la competizione, durante la quale i partecipanti si sono esibiti davanti a una giuria e al pubblico.

CASTELFRANCO È conto alla rovescia a Castelfranco Piandiscò per la serata conclusiva del Premio Wanda Capodaglio, il concorso teatrale dedicato alla grande attrice che scelse proprio Castelfranco di Sopra come luogo in cui trascorrere gli ultimi anni della sua vita. La manifestazione, ormai punto di riferimento per i giovani talenti della scena nazionale, si appresta a vivere il suo momento più atteso con la finale in programma questo pomeriggio al teatro del paese dell’altopiano. L’edizione 2026 ha registrato numeri particolarmente significativi. Sono state infatti 31 le candidature arrivate da tutta la penisola, con la partecipazione di giovani attori e attrici tra i 18 e i 35 anni provenienti da ben 17 diverse accademie e scuole di formazione teatrale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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