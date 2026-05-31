Il portiere del Napoli, attualmente in prestito, è al centro di un intenso scambio di richieste. La Juventus ha mostrato interesse, mentre anche il Fenerbahçe si è fatto avanti, cercando di assicurarsi il giocatore. La società partenopea sta valutando le offerte, mentre la situazione del contratto rimane in sospeso. La questione riguardante il futuro del portiere è tra le più calde nel mercato in corso. Le trattative sono in fase di sviluppo e nessuna decisione definitiva è stata presa.

Il mercato del Napoli non è fatto solo di acquisti: il capitolo più delicato è quello delle uscite, e in cima alla lista c’è la porta. Il futuro di Alex Meret è in bilico, e attorno a lui si muovono già un paio di pretendenti importanti. A raccontarlo è Il Mattino, secondo cui ci sarebbero “ gli occhi di Spalletti” sull’estremo difensore. La pista juventina ha una sua logica sentimentale prima ancora che tecnica: Luciano Spalletti, oggi alla Juve, “ lo riporterebbe molto volentieri a Torino”, perché Meret era il portiere del suo scudetto a Napoli. Lo stesso Spalletti che proporrà a Elkann un progetto in stile Gasperini per rilanciare i bianconeri. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Spalletti rivuole Meret alla Juve: il portiere del Napoli è conteso, e spunta pure il Fenerbahce

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