Alisson alla Juve si complica? Ecco le richieste economiche del portiere E spunta… l’Inter

Le trattative per il trasferimento del portiere al club torinese sembrano aver incontrato ostacoli a causa delle richieste economiche avanzate dal giocatore. Nel frattempo, si fa avanti anche l’interesse di un altro grande club italiano, che potrebbe inserirsi nella corsa per il portiere. La situazione rimane incerta e le prossime settimane saranno decisive per chiarire il destino del trasferimento.

Alisson alla Juve si complica? Ecco la richiesta economica del portiere. E spunta. l’Inter. Mentre il Liverpool pensa al rinnovo. Il sogno della Juventus di portare Alisson Becker a Torino si scontra con una realtà economica e diplomatica complessa. Nonostante l’interesse di Luciano Spalletti, strappare il brasiliano al Liverpool non è l’operazione in discesa che molti ipotizzavano, nonostante la concorrenza interna di Mamardashvili e un contratto in scadenza nel 2027.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. Clicca qui e avvia il player! Le ultime ore hanno registrato due novità significative.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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