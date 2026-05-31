Spalletti ridisegna la Juve | spunta Emerson Palmieri dubbi su Alisson e per la difesa c'è Kim

Spalletti sta lavorando a una revisione della rosa della Juventus, con l’obiettivo di rafforzare la squadra. Tra i nomi circolati, c’è Emerson Palmieri, che potrebbe arrivare in prestito. Si discute anche sulla possibilità di ingaggiare un portiere, con dubbi ancora sulla permanenza di un altro. Per la difesa, si valuta l’acquisto di un giocatore di nome Kim. La squadra si sta preparando a cambiare volto, puntando su giocatori noti e di esperienza.

Spalletti spinge per una Juventus costruita su uomini di fiducia, tra vecchie conoscenze e profili esperti: dalla difesa all’attacco, la Vecchia Signora prepara una rivoluzione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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SPALLETTI VIA dalla Juve Arriva Lui: Spunta un Nome a Sorpresa per la Panchina

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