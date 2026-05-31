La Juventus ha scelto Emerson Palmieri come rinforzo per la fascia sinistra, seguendo le indicazioni dell’allenatore. La società ha deciso di puntare su un giocatore già affermato, considerato un “usato sicuro”. La decisione fa parte di un intervento mirato a rinnovare la rosa, in vista della prossima stagione. La trattativa si è conclusa con l’accordo tra le parti.

La Juventus ha deciso di assecondare le richieste del suo allenatore per avviare la ricostruzione della rosa in vista della prossima stagione. Luciano Spalletti intende recitare un ruolo da protagonista assoluto nelle scelte di mercato, imponendo ai dirigenti una filosofia chiara, ribadita sia davanti ai taccuini dei giornalisti sia nei vertici societari alla Continassa: per competere subito ad alti livelli non serve azzardare su profili da lanciare, ma occorrono calciatori di comprovata personalità ed esperienza internazionale. Questa netta inversione di tendenza rispetto alla passata gestione sportiva ha spinto gli uomini di mercato bianconeri a riaprire vecchi dossier e a concentrarsi su elementi che conoscono già alla perfezione i metodi tattici del tecnico toscano. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - La Juventus si affida al “metodo Spalletti”: per la fascia sinistra spunta l’usato sicuro Emerson Palmieri

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