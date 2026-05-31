Emerson Palmieri alla Juve | la nuova richiesta di Spalletti per la fascia Ultimissime

Spalletti ha avanzato una nuova richiesta di acquisto per il ruolo di esterno sinistro. La Juventus sta valutando l'opzione, con l’intenzione di rafforzare la fascia laterale. La trattativa coinvolge il giocatore e il suo attuale club, con discussioni in corso tra le parti interessate. Non sono stati ancora definiti i dettagli economici o i tempi di eventuale trasferimento. La società bianconera monitora attentamente la situazione.

Emerson Palmieri alla Juve: la nuova richiesta di Spalletti per la fascia. Il terzino italo-brasiliano ha lo stesso entourage di Douglas Luiz. La fascia sinistra della Juventus rischia di subire una vera e propria rivoluzione in estate. Tra le pressanti sirene di mercato per Andrea Cambiaso (sacrificabile sull’altare del bilancio e corteggiato intensamente da Como e Chelsea), l’addio a zero di Filip Kostic e l’ormai probabile divorzio da Juan Cabal, la dirigenza bianconera corre rapidamente ai ripari. L’ultima, forte suggestione porta direttamente a Emerson Palmieri. Lo riporta La Gazzetta dello Sport. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata Il rilancio a Marsiglia e un legame speciale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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