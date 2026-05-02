Juan Jesus non parteciperà alla trasferta di Como con il Napoli perché non si è allenato con il gruppo giovedì. Il difensore brasiliano, che potrebbe essere prossimo a lasciare la squadra, non sarà presente in campo questa sera. In sua assenza, Beukema dovrebbe scendere in campo come titolare in difesa. La formazione dei partenopei si prepara quindi a disputare la partita senza il giocatore che ha già avuto problemi di convocazione in passato.

Non sarà con la squadra, oggi a Como, Juan Jesus, il difensore brasiliano del Napoli che non si era allenato con il resto dei compagni giovedì. Alla fine la decisione di Conte e del suo staff ha visto escludere il veterano azzurro dai convocati - insieme ai due infortunati Vergara e David Neres-visto anche il rientro in squadra (almeno in panchina) per il capitano Giovanni Di Lorenzo per la penultima trasferta dell'anno. Una assenza importante per gli azzurri: anche se non sembrava poter partire tra i titolari in ogni caso, Juan Jesus resta uno dei leader dello spogliatoio azzurri di questa stagione, una chioccia per molti giovani arrivati nell'ultimo periodo e comunque tra i calciatori più carismatici del gruppo di Conte.🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Como-Napoli, probabili formazioni: Juan Jesus out e ai saluti, Beukema titolare in difesa per Conte

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