Il figlio dell’allenatore potrebbe lasciare il ruolo di scout alla Juventus. La decisione non è ancora ufficiale, ma sembra imminente. Non sono stati forniti dettagli sulle motivazioni o sui tempi della possibile uscita. Rimane da capire se ci saranno ulteriori sviluppi o conferme ufficiali da parte del club.

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© Juventusnews24.com - Spalletti, il figlio verso l’addio alla Juventus: non sarà più scout bianconero

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