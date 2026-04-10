Luciano Spalletti ha firmato un nuovo contratto con la Juventus, che lo legherà al club fino al 2028. La firma è arrivata dopo settimane di attesa e conferma la volontà della società di continuare con l’allenatore toscano. Durante una recente dichiarazione, Spalletti ha parlato della squadra come di uno dei più bei club al mondo, lasciando aperta la possibilità di proseguire anche oltre la conclusione del suo contratto.

Luciano Spalletti rinnova con la Juventus. La notizia era nell’aria e adesso è anche arrivata l’ufficialità: il tecnico di Certaldo rimarrà in bianconero fino al 2028. Rispetto ai 3 milioni attuali, Spalletti salirà a oltre 5 milioni a stagione, con la possibilità di arrivare a 6 grazie ad alcuni bonus. In questo modo raggiunge Allegri e Gasperini al secondo posto della classifica degli allenatori più pagati della Serie A, dietro soltanto all’inarrivabile Conte, che ne guadagna 8. Risolte le “grane” degli ultimi giorni, con Saplletti che era rimasto enigmatico dopo il Genoa, con la squadra che aveva giocato un secondo tempo non all’altezza. L’ex ct della Nazionale, da quando è arrivato a Torino il 30 ottobre, ha ottenuto 42 punti in 22 gare in campionato, con la Juventus in piena lotta per la Champions League. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Spalletti rinnova con la Juventus: sarà il secondo più pagato in A. Poi il discorso alla squadra: “Uno dei più bei club al mondo. Oltre la fine”

Leggi anche: Adesso è UFFICIALE, Spalletti rinnova con la Juve fino al 2028: “È uno dei club più grandi al mondo”

Juve, adesso è ufficiale: Spalletti rinnova per 2 anni. Sarà il secondo più pagato in AUn annuncio atteso da settimane, alla fine arrivato in maniera sobria, con un messaggio sui social che mostra il suo discorso alla squadra: Luciano...

Temi più discussi: Juventus-Spalletti, fumata bianca: entro 24 ore l'annuncio del rinnovo fino al 2028; Rinnovo Spalletti, tutto fatto: quando arriva l'annuncio Juve e il ruolo di Chiellini; Perché Spalletti non rinnova con la Juventus? Incertezze e piani di mercato; Juve-Spalletti, ci sono importanti novità sul rinnovo.

Spalletti rinnova e lo annuncia in anticipo alla squadra: Volevo capire cos'era la Juventus da dentroLuciano Spalletti annuncia il rinnovo con la Juventus fino al 2028. Il video emozionante e il discorso alla squadra: Volevo rendermi conto della vostra fo ... libero.it

Spalletti oggi rinnova con la Juve: il piano per vincere subitoLuciano Spalletti firmerà oggi il contratto che lo legherà alla Juventus fino al 30 giugno del 2028. Un biennale che era già pronto per essere siglato durante la pausa ma che era slittato per gli impe ... corrieredellosport.it

Juve, Spalletti rinnova il contratto fino al 2028: l'annuncio e le news in diretta #SkySport #Juventus #Spalletti #Calciomercato x.com

UFFICIALE: Luciano Spalletti rinnova con la Juventus fino al 2028. L’allenatore lo annuncia per primo alla squadra così Juventus - facebook.com facebook