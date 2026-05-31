Spalletti detta la linea per il mercato della Juve | basta algoritmi! I nomi richiesti dal tecnico
L'allenatore ha comunicato alla proprietà della Juventus di abbandonare l’uso di algoritmi per la scelta dei giocatori. Ha indicato alcuni nomi specifici per rafforzare la rosa nella prossima stagione. La società ha ricevuto le indicazioni del tecnico e si sta muovendo di conseguenza, senza fare riferimento a metodi automatizzati. La lista dei giocatori richiesti è stata trasmessa ufficialmente e sarà valutata nelle prossime settimane.
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