Calciomercato Juve | basta algoritmi! Spalletti vuole i suoi fedelissimi | i nomi in lista

L’allenatore ha deciso di abbandonare l’uso di algoritmi per il calciomercato e si concentra sulla scelta di giocatori fidati. In vista della prossima sessione estiva, ha stilato una lista di nomi che intende portare alla squadra. La decisione arriva dopo le recenti discussioni sui metodi di selezione dei nuovi acquisti. La lista comprende alcuni calciatori che l’allenatore ha già allenato in passato.

in vista della prossima sessione estiva. Il colpo di fulmine tra la Juventus e i profili scovati dai tanto decantati algoritmi non è mai scoccato. Giocatori come Loïs Openda e Edon Zhegrova si sono rivelati decisamente affascinanti sui fogli di calcolo, ma tremendamente deludenti e impalpabili sul rettangolo verde. Luciano Spalletti ha imparato la lezione, non ha alcuna intenzione di scottarsi ulteriormente e ha tracciato una linea netta: da ora in avanti si punta solo sull’usato sicuro. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata « Adesso voglio partecipare anche io alla costruzione di una Juve più forte », ha tuonato l’allenatore bianconero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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