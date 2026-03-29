Mercato Juve Spalletti detta la linea per l’estate | 5 i profili individuati dal tecnico per alzare il livello!

L’allenatore ha indicato cinque giocatori come obiettivi principali per il mercato estivo, con l’intento di rafforzare la rosa. La dirigenza sta lavorando per concretizzare alcune trattative, mentre le trattative sono in corso con diversi club e agenti. La lista dei possibili acquisti è stata comunicata ufficialmente, e le trattative sono state avviate nelle ultime settimane.