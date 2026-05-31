Oggi alle 16, la squadra di Parlato affronta la partita decisiva per la qualificazione alla finale nazionale dei playoff, dopo aver perso all’andata. La formazione deve vincere per passare il turno e raggiungere la fase finale prevista nelle prime due settimane di giugno. La squadra si presenta senza considerare altri risultati e si concentra esclusivamente sulla vittoria per ottenere l'accesso alla finale.

La prima stagione dell’Ars et Labor passa inevitabilmente per Giulianova, dove oggi alle 16 la squadra di Parlato dovrà vincere per ribaltare il passivo dell’andata e centrare la qualificazione alla finale nazionale dei playoff in programma le prime due domeniche di giugno. Allo stadio Fadini, tutto esaurito, si partirà dallo 0-1 maturato sette giorni a Ferrara, dove tra mille polemiche la squadra di Cappellacci ha fatto bottino pieno sfruttando anche due clamorosi errori arbitrali che nella ripresa hanno negato ai biancazzurri altrettanti gol regolari. La prestazione della Spal non era stata impeccabile, ma senza quelle sviste avrebbe conquistato il primo round con la possibilità di impostare la gara di ritorno in maniera diversa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Spal, niente calcoli: vale la finale. Forza e carattere per la rimonta

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