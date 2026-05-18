Dopo la partita di sabato e le discussioni successive, Monza e Juve Stabia si preparano nuovamente a sfidarsi. La finale, in programma, vede i padroni di casa con la possibilità di arrivare alla vittoria anche con un pareggio. Tuttavia, l’allenatore del Monza ha dichiarato di non voler pensare ai calcoli e di puntare solo alla vittoria. Le due squadre si incontreranno di nuovo in breve tempo, dando vita a una sfida che si preannuncia intensa.

Monza, 18 maggio 2026 - Dopo l’emozionante sfida di sabato e le meno serene polemiche del post gara, Monza e Juve Stabia tornano praticamente subito in campo. Domani sera, ore 20, i biancorossi ospitano le Vespe all’ U-Power Stadium nella gara di ritorno delle semifinali playoff per la conquista della Serie A. Si riparte dal 2-2 sofferto e ottenuto in rimonta a Castellammare: per andare in finale ai brianzoli basta un altro pari. Il match in terra campana ha però dimostrato che gli uomini di mister Abate hanno i mezzi, soprattutto a livello offensivo, per fare male alla difesa del Monza, che nelle ultime settimane ha calato nitidamente il livello delle proprie prestazioni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Monza, per la finale basta un pari. Ma Bianco ordina: “Niente calcoli, voglio vincere”

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