Napoli-Lecce 2-1 | la rimonta firmata Hojlund-Politano vale la Champions Paura nel finale per Banda

Da napolissimo.it 14 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Napoli ha conquistato una vittoria per 2-1 contro il Lecce allo Stadio Maradona, con una rimonta guidata da Hojlund e Politano. La partita è stata caratterizzata da momenti di tensione e paura, soprattutto nel finale, quando Banda ha rischiato di cambiare l’esito dell’incontro. La vittoria permette alla squadra di avvicinarsi con un passo più sicuro alla qualificazione in Champions League.

VITTORIA, SOFFERENZA E PAURA. Il Napoli batte il Lecce per 2-1 allo Stadio Maradona e compie un passo forse decisivo verso la qualificazione in Champions League. Dopo un primo tempo disastroso, chiuso in svantaggio per la rete a sorpresa di Siebert (al suo primo gol in Serie A), la squadra di Antonio Conte ha ribaltato il match nella ripresa. Decisivi gli ingressi dalla panchina dei rientranti McTominay e De Bruyne, ma il vero mattatore è stato Matteo Politano: l’esterno ha prima servito l’assist per il pareggio di Rasmus Hojlund e poi ha siglato il gol vittoria con un meraviglioso sinistro al volo. In classifica, gli azzurri volano a +8 su Roma e Como, portandosi a -1 dal Milan. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

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