Nel 2025, sulle rotte migratorie che attraversano l’Atlantico verso la Spagna, si sono registrate circa 3.090 vittime. La strategia adottata dal governo spagnolo sembra non aver impedito il verificarsi di queste tragedie. Rispetto all’Italia, il modello spagnolo ha prodotto risultati diversi in termini di controllo e gestione dei flussi migratori. Le autorità continuano a monitorare la situazione e a cercare soluzioni per ridurre il numero di morti.

? Domande chiave Perché la strategia di Sánchez ha fallito sulle rotte atlantiche?. Come può il modello spagnolo differire dai risultati ottenuti in Italia?. Chi ha deciso di ignorare l'aumento dei morti nelle rotte spagnole?. Quali conseguenze avranno i nuovi hub in Mauritania sulla mortalità?.? In Breve Rotta atlantica verso Canarie con 1.906 vittime e rotta algerina con 1.037 morti.. Tra i defunti figurano 192 donne e 437 bambini o adolescenti nel 2025.. Rotta Mauritania con 1.319 vittime nonostante gli hub di detenzione locali.. Italia registra calo morti nel Mediterraneo centrale a 1.190 rispetto a 1.824..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,3% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Spagna, tragedia sulle rotte migratorie: 3.090 vittime nel 2025

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