Un rappresentante italiano ha dichiarato che l'apertura a interventi nazionali per neutralizzare immediatamente la componente Ets, anticipando i benefici del decreto bollette, rappresenta una vittoria per il paese. La discussione si è concentrata sulle rotte migratorie e sulle politiche ambientali all’interno delle istituzioni europee, evidenziando come l’Italia abbia ottenuto una posizione favorevole in queste trattative. La questione si collega anche alle strategie di gestione delle questioni migratorie in Europa.

“Avere ottenuto l’apertura a interventi nazionali per sterilizzare la componente Ets da subito, anticipando e autorizzando de facto i benefici previsti dal decreto bollette è certamente una vittoria italiana”. Così a Formiche.net il capodelegazione di FdI al Parlamento europeo Carlo Fidanza, che analizza i risultati ottenuti dall’Italia al Consiglio europeo su due tematiche altamente strategiche come energia e migranti. Al Consiglio Europeo Giorgia Meloni incassa l’apertura sulle bollette: è questa la strada per non impattare su famiglie e imprese? Si, è l’unica possibile, insieme al provvedimento sul taglio del costo del carburante e sul meccanismo anti-speculazione varato mercoledì dal governo. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Dall’Ets alle rotte migratorie. La partita italiana a Bruxelles secondo Fidanza

Articoli correlati

Leggi anche: La guerra in Iran rischia di mettere sotto pressione le rotte migratorie

Fidanza: “Tenere alta l’asticella su Ets e costi dell’energia. Meloni ha aperto un varco”«Dal Consiglio europeo è arrivata un’apertura importante a misure nazionali per contrastare l’aumento dei costi dovuto alle quote di CO2, ma il...

Tutto quello che riguarda Dall'Ets alle rotte migratorie La...

Discussioni sull' argomento ETS sotto attacco: il governo italiano vuole smantellare lo scudo climatico europeo; Dal decreto Bollette al mix energetico, passando per ETS e fonti rinnovabili: l’Italia in cerca di un equilibrio sull’energia; Energia, il commento di Di Caterina (Alis) su sistema Ets in Europa e l'appello per il trasporto marittimo; Logistica col freno.

Sull’ #ETS una svolta storica. Le posizioni espresse dalla presidente Von der Leyen e le successive decisioni assunte stanotte dal Consiglio europeo indicano che finalmente l’Europa si muove sulla strada indicata dall’Italia: una strada condivisa da un sempr x.com

ULTIM’ORA – ETS, dalla UE resistenze alle modifiche. Germania frena: intervento difficile nel breve e boccia la proposta italiana Da Bruxelles emerge una forte resistenza, in particolare da parte della Germania, a modifiche del sistema ETS (quote di emissi facebook