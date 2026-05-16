Meloni in Grecia e Cipro | vertice su energia e rotte migratorie

Il premier italiano ha partecipato a incontri ufficiali in Grecia e Cipro, concentrandosi su questioni di energia e rotte migratorie. Durante le visite, sono stati discussi accordi relativi a risorse energetiche e strategie di gestione delle migrazioni nel Mediterraneo. Sono previsti incontri tecnici riservati con rappresentanti di altri paesi, senza dettagli pubblici sui partecipanti. Le discussioni si sono svolte in un quadro di cooperazione regionale, con particolare attenzione alle relazioni tra i paesi coinvolti.

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