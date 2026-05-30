Spagna cade la bandiera durante l’inno | la reazione del Re diventa virale – Il video

Durante la celebrazione delle Forze armate a Vigo, in Galizia, la bandiera è caduta mentre veniva issata. La scena è stata ripresa e condivisa online, attirando l’attenzione. Il re presente alla cerimonia ha reagito in modo spontaneo, senza intervenire direttamente. Il video è diventato virale sui social media, mostrando il momento in cui la bandiera si è abbassata improvvisamente. La cerimonia si è svolta normalmente dopo l’incidente, senza ulteriori interruzioni.

Alla festa delle Forze armate spagnole a Vigo, in Galizia, un piccolo imprevisto ha interrotto la solennità della cerimonia dell’alzabandiera. Durante il momento dell’inno nazionale, la grande bandiera spagnola è improvvisamente caduta. Un inatteso fuori programma che ha subito attirato l’attenzione dei presenti e delle telecamere. La scena è già virale su tutti i social. May 30, 2026 La reazione del Re di Spagna. A catturare la scena è stata soprattutto l’espressione di perplessità del re Felipe VI di Spagna, ripresa in primo piano mentre assisteva all’incidente. Secondo quanto riportano i media spagnoli, si tratta di un evento senza precedenti per questa ricorrenza, tradizionalmente organizzata nei minimi dettagli e provata in anticipo proprio per evitare qualsiasi imprevisto durante le celebrazioni ufficiali. 🔗 Leggi su Open.online

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Le gaffe dei telecronisti Rai durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano Cortina

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