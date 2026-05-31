Sotto il pelo dell’acqua Quando l’immersione genera produttività Le frontiere di Art Sub

Da lanazione.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Le lavorazioni subacquee in immersione sono state praticate principalmente dagli anni ’60, con tecniche di base e strumenti limitati. Oggi, le tecnologie e le metodologie si sono evolute, ampliando le applicazioni e migliorando la produttività. Le attività sotto l’acqua includono manutenzione, ispezioni e installazioni, spesso con l’uso di attrezzature specializzate. L’immersione consente di operare in ambienti difficili e in condizioni che richiedono competenze specifiche, mantenendo standard di sicurezza elevati.

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Alla fine degli anni ‘60 le lavorazioni subacquee in immersione venivano eseguite principalmente dai palombari, pionieri della subacquea che, proprio come degli “astronauti” del mare, si immergevano con attrezzature pesanti e ingombranti, che li rendevano limitati negli spostamenti e dipendenti dalla superficie, dalla quale giungeva l’aria attraverso sistemi di compressori che alimentavano lo scafandro. L’azienda spezzina Art Sub, associata a Confindustria e Cna, nasce in questo periodo e racconta la storia che passa attraverso tre generazioni, grazie a un gruppo di giovani subacquei che riescono a trasformare la passione in un lavoro... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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