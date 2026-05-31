Sotto il pelo dell’acqua Quando l’immersione genera produttività Le frontiere di Art Sub
Le lavorazioni subacquee in immersione sono state praticate principalmente dagli anni ’60, con tecniche di base e strumenti limitati. Oggi, le tecnologie e le metodologie si sono evolute, ampliando le applicazioni e migliorando la produttività. Le attività sotto l’acqua includono manutenzione, ispezioni e installazioni, spesso con l’uso di attrezzature specializzate. L’immersione consente di operare in ambienti difficili e in condizioni che richiedono competenze specifiche, mantenendo standard di sicurezza elevati.
Alla fine degli anni ‘60 le lavorazioni subacquee in immersione venivano eseguite principalmente dai palombari, pionieri della subacquea che, proprio come degli “astronauti” del mare, si immergevano con attrezzature pesanti e ingombranti, che li rendevano limitati negli spostamenti e dipendenti dalla superficie, dalla quale giungeva l’aria attraverso sistemi di compressori che alimentavano lo scafandro. L’azienda spezzina Art Sub, associata a Confindustria e Cna, nasce in questo periodo e racconta la storia che passa attraverso tre generazioni, grazie a un gruppo di giovani subacquei che riescono a trasformare la passione in un lavoro... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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