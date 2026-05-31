Sotto il pelo dell’acqua Quando l’immersione genera produttività Le frontiere di Art Sub

Notizia in breve

Le lavorazioni subacquee in immersione sono state praticate principalmente dagli anni ’60, con tecniche di base e strumenti limitati. Oggi, le tecnologie e le metodologie si sono evolute, ampliando le applicazioni e migliorando la produttività. Le attività sotto l’acqua includono manutenzione, ispezioni e installazioni, spesso con l’uso di attrezzature specializzate. L’immersione consente di operare in ambienti difficili e in condizioni che richiedono competenze specifiche, mantenendo standard di sicurezza elevati.