Sostegno Indire art 6 e art 7 i bandi dell’Università Link

L’Università Link ha pubblicato gli avvisi ufficiali relativi ai bandi per i percorsi di specializzazione sul sostegno, in conformità agli articoli 6 e 7. I bandi dettagliano le modalità di partecipazione e i requisiti necessari per accedere ai percorsi formativi. I documenti sono disponibili sul sito ufficiale dell’università e sono rivolti a coloro che intendono iscriversi ai corsi di specializzazione.

Con la pubblicazione degli avvisi ufficiali relativi ai percorsi di specializzazione sul sostegno previsti dagli articoli 6 e 7 del decreto-legge 712024, l’Università Link ha avviato le procedure per l’attivazione dei corsi per i docenti interessati a conseguire il titolo in tempi rapidi, secondo quanto stabilito dai decreti ministeriali attuativi. I percorsi rientrano nel secondo. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Leggi anche: Sostegno, percorsi Indire e Università: 37mila posti disponibili per l’anno 2026, tutte le regole per l’accesso ex art. 6 e 7 del DL 71/2024 Percorsi sostegno INDIRE art. 7: pubblicato il calendario dei recuperiI percorsi di specializzazione per il sostegno didattico agli alunni con disabilità, attivati ai sensi dell’articolo 7 del Decreto-Legge 31 maggio... Una selezione di notizie su Sostegno Indire Temi più discussi: Specializzazione sul sostegno, al via le iscrizioni ai percorsi TFA Edizione 2026; Sostegno, percorsi Indire e Università: 37mila posti disponibili per l'anno 2026, tutte le regole per l'accesso ex art. 6 e 7 del DL 71/2024; Pubblicati i bandi per il secondo ciclo dei percorsi INDIRE su sostegno; Sostegno INDIRE 2026: tutti i posti disponibili divisi per università e ordine/grado di scuola. Percorsi INDIRE 2024: la guida completa per chi ha studiato all’esteroInformati sui Percorsi INDIRE 2024 per docenti: requisiti, categorie e modalità di accesso ai percorsi formativi. informazionescuola.it Corsi Indire sostegno 2026: tre mesi per entrare con riserva nelle Gps, recupero per chi non è interessato. I chiarimentiCorsi Indire sostegno 2026, il secondo ciclo è stato avviato lo scorso venerdì, 13 marzo. Gli avvisi sono stati pubblicati sul sito di Indire.Corsi Indire, come partecipare? Per partecipare, è necessa ... tecnicadellascuola.it Sostegno INDIRE Secondo ciclo: ecco i BANDI pubblicati dalle Università. Pochi giorni per presentare la propria domanda. Tutte le indicazioni indispensabili in merito (IN AGGIORNAMENTO) - facebook.com facebook Percorsi di specializzazione per il sostegno #INDIRE, aperte le funzioni per le domande di iscrizione. C'è tempo fino alle 13 del 20 marzo tiny.cc/91b0101 x.com