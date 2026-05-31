L'Ascoli ha comunicato che Nicoletti e Gori hanno recuperato dalle rispettive condizioni. Le preoccupazioni sui loro infortuni si sono risolte, permettendo loro di tornare a disposizione della squadra. Non sono stati forniti dettagli specifici sui tempi di recupero o sulle modalità di riabilitazione. La notizia è stata annunciata ufficialmente tramite comunicato del club. Entrambi i giocatori erano stati oggetto di valutazioni mediche nelle ultime settimane.

Ottime notizie in casa Ascoli. Gli allarmi legati alle condizioni di Nicoletti e Gori possono dirsi rientrati. Le dichiarazioni di Tomei rese nella giornata di ieri, a pochi giorni dalla finale d’andata playoff che si giocherà martedì sera al Rigamonti contro il Brescia (ore 21.15), ha scacciato i dubbi legati al possibile stop del centravanti fiorentino che nel corso della gara di Catania a più riprese si era vistosamente toccato il muscolo della gamba facendo temere un preoccupante forfait. Il tecnico del Picchio, nel corso della conferenza stampa, ha affermato che il giocatore ci sarà senza problemi e quindi potrà tranquillamente scendere in campo dal primo minuto o giocare una buona fetta dell’incontro nel caso in cui dovesse partire inizialmente in panchina. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Sospiro di sollievo per l’Ascoli: "Gori e Nicoletti hanno recuperato"

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