Rizzo Pinna e D’Uffizi imprendibili Ingenuità di Nicoletti bravo Gori

Rizzo Pinna e D’Uffizi si sono dimostrati imprendibili durante la partita, mettendo in difficoltà gli avversari con le loro azioni. Nicoletti ha commesso alcune ingenuità, mentre Gori ha mostrato abilità notevole. Vitale ha ottenuto un voto di 6, grazie al suo contributo più efficace quando ha impostato l’azione con il pallone tra i piedi, anche se sul tiro di Di Massimo ha pagato qualche centimetro in meno.

Vitale 6 Il suo contributo è prezioso soprattutto quando imposta con la palla tra i piedi. Sul gioiello di Di Massimo paga qualche centimetro che madre natura non gli ha donato. Alagna 7 Sostiene con grande generosità ogni singola azione, ripiegando appena possibile per dare man forte alla sua linea difensiva. Nella ripresa spesso esce come un treno per lanciare le ripartenze palla al piede. Curado 7 Il duello con Ghirardello si risolve in maniera abbastanza netta in favore del capitano dell’Ascoli. L’attaccante avversario finisce per non toccare davvero palla. Nicoletti 5,5 Ritardando eccessivamente il calcio di punizione sceglie il peggior modo per incassare l’ammonizione che lo metterà fuorigioco nel big match di Arezzo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Rizzo Pinna e D’Uffizi imprendibili. Ingenuità di Nicoletti, bravo Gori Articoli correlati Leggi anche: Le pagelle. A D’Uffizi non sfugge niente, Rizzo Pinna un pilastro sicuro Leggi anche: D’Uffizi non tradisce mai. Nicoletti da ’Telegatto’ Aggiornamenti e notizie su Rizzo Pinna Discussioni sull' argomento 24 i convocati per Gubbio-Ascoli - Ascoli Calcio 1898 FC - Sito ufficiale | ascolicalcio1898.it; Gubbio-Ascoli 1-3. La doppietta di Gori e la rete di Oviszach regalano la vittoria al Picchio a meno due dalla vetta; L'Ascoli inizia a crederci: i bianconeri sbancano la tana del Gubbio e vanno a -2 dall'Arezzo capolista; Gubbio-Ascoli, le probabili formazioni: Di Carlo sceglie la continuità. [Serie C] Vitale non si sporca i guantoni per il secondo match di fila. Difesa solida in marcatura e precisa nell'impostazione. Corradini e Rizzo Pinna spaziano, Silipo ispira e si sacrifica. Ingresso prezioso di Chakir - facebook.com facebook