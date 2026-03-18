L’allenatore della Juventus ha comunicato che Khephren Thuram, il centrocampista francese, sarà disponibile per la prossima partita di campionato contro il Sassuolo, in programma all’Allianz Stadium. Gli aggiornamenti sulle sue condizioni sono stati positivi e il giocatore potrà scendere in campo sabato sera, contribuendo alla formazione in vista dell’incontro.

Gli aggiornamenti sulle condizioni del centrocampista francese in vista del match di campionato dell’Allianz Stadium contro il Sassuolo La Juventus e Luciano Spalletti sorridono per le condizioni di Khephren Thuram, che sarà disponibile sabato sera nell’anticipo di campionato contro il Sassuolo. La Juve recupera Thuram (Ansa) – Calciomercato.it Il centrocampista francese anche oggi ha proseguito nel lavoro personalizzato, ma nell’allenamento di domani tornerà regolarmente con il gruppo per preparare la prossima gara. Il figlio d’arte nella trasferta di Udine aveva rimediato un colpo alla caviglia sinistra ed era stato costretto alla sostituzione nei minuti iniziali del secondo tempo. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Juventus, Spalletti tira un sospiro di sollievo per Thuram

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