Sospetto caso di Ebola in Italia scatta l’allerta | paziente isolato dopo il rientro dal Congo

Un uomo di Cagliari, rientrato dal Congo, è stato ricoverato in ospedale dopo aver mostrato sintomi compatibili con il virus Ebola. È stato isolato e sottoposto ai test diagnostici. La situazione ha generato un allarme, ma i risultati delle analisi non sono ancora disponibili. La persona si trova sotto osservazione in un reparto dedicato, mentre le autorità sanitarie monitorano la situazione. Al momento, non ci sono conferme ufficiali su un caso positivo.

Un uomo residente a Cagliari è stato ricoverato e sottoposto ai test dopo aver manifestato sintomi compatibili con il virus. Un sospetto caso di Ebola tiene alta l’attenzione delle autorità sanitarie italiane. Un cittadino congolese residente a Cagliari, rientrato nei giorni scorsi dalla Repubblica Democratica del Congo, è stato posto in isolamento ospedaliero dopo aver manifestato sintomi riconducibili al virus che nelle ultime settimane sta causando forte preoccupazione in Africa centrale. L’uomo, secondo quanto ricostruito, era tornato in Sardegna dopo un viaggio nel suo Paese d’origine, dove aveva fatto visita ai familiari. Dopo il rientro avrebbe accusato un malessere che ha spinto i sanitari ad attivare immediatamente i protocolli previsti per i casi sospetti. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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