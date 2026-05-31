Cagliari allerta Ebola | paziente isolato dopo rientro dal Congo

Un paziente è stato isolato a Cagliari dopo aver rientrato dal Congo, sospettato di aver contratto Ebola. La persona è stata posta in isolamento in attesa degli esiti dei test effettuati presso il laboratorio Spallanzani. Non sono stati comunicati dettagli sul possibile contatto diretto con altri soggetti o sui rischi immediati per la popolazione. La situazione è sotto controllo mentre si attende l’esito delle analisi.

? Punti chiave Dove si è verificato il possibile contatto diretto con il malato?. Come influirà l'esito dei test dello Spallanzati sulla sicurezza cittadina?. Perché le forze dell'ordine hanno transennato via Manno nel centro?. Quando arriveranno i risultati definitivi del campionamento biologico trasportato in elisoccorso?.? In Breve Campioni biologici inviati con elisoccorso all'istituto Spallanzani di Roma.. Risultati test diagnostici attesi per la serata di domenica 31 maggio.. Forze dell'ordine transennano via Manno nel centro storico di Cagliari.. Collaborazione tra Ministero della Salute e autorità sanitarie della Sardegna.. Sospetto caso Ebola a Cagliari: paziente in isolamento dopo rientro dal Congo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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