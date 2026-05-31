Sospetto caso di Ebola a Cagliari una persona rientrata dal Congo è stata trasferita in ospedale per gli accertamenti

Una persona rientrata dal Congo è stata portata in ospedale a Cagliari per accertamenti, sospettata di Ebola. I protocolli sanitari sono stati attivati e è stato prelevato dall’abitazione per il trasferimento. Non ci sono conferme ufficiali sulla diagnosi. La persona si trova sotto osservazione, mentre si attendono i risultati degli esami.

Un sospetto caso di Ebola a Cagliari ha fatto scattare i protocolli per prelevare una persona da una abitazione e trasportarla in ospedale. Il paziente era rientrato dal Congo e accusava sintomi riconducibili al virus. Così, medici e infermieri dotati di tute asettiche e maschere – come previsto dai protocolli – sono entrati nell’abitazione e hanno prelevato il paziente che è stato trasportato all’ospedale Santissima Trinità nel centro infettivi, in isolamento. Secondo quanto riporta L’Unione sarda l’appartamento si trova in via Manno, nella zona commerciale della città, e la strada è stata transennata. La notizia degli accertamenti in corso è stata confermata dal ministero della Salute che rende noto che il paziente, sintomatico, è stato sottoposto al test per Ebola che sarà analizzato dallo Spallanzani di Roma nelle prossime ore. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Ebola, caso sospetto a Cagliari. Paziente in ospedale con sintomi riconducibili al virus

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