Sospetto caso di Ebola a Cagliari una persona rientrata dall’estero è stata trasferita in ospedale per gli accertamenti

Una persona rientrata dall’estero a Cagliari è stata trasferita in ospedale per accertamenti. La persona si trovava in un’abitazione quando sono stati avviati i protocolli di emergenza. Sono stati eseguiti prelievi e analisi diagnostiche per verificare la presenza del virus Ebola. Le autorità sanitarie stanno monitorando la situazione e seguendo le procedure previste per i casi sospetti di questa malattia.

Un sospetto caso di Ebola a Cagliari ha fatto scattare i protocolli per prelevare una persona da una abitazione e trasportarla in ospedale. Secondo le prime notizie trapelate, la persona era rientrata dall’estero e accusava sintomi riconducibili al virus. Così, medici e infermieri dotati di tute asettiche e maschere – come previsto dai protocolli – sono entrati nell’abitazione e hanno prelevato il paziente che è stato trasportato all’ospedale Santissima Trinità nel centro infettivi, dove saranno effettuati tutti gli accertamenti del caso. Secondo quanto riporta L’Unione sarda l’appartamento si trova in via Manno, nella zona commerciale della città, e la strada è stata transennata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Ebola, caso sospetto a Cagliari. Paziente in ospedale con sintomi riconducibili al virus

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