Due escursionisti sono stati soccorsi nel pomeriggio a Domaso dopo essere rimasti bloccati su un sentiero a causa di un temporale improvviso. I vigili del fuoco sono intervenuti per recuperare le persone e anche i primi soccorritori sono stati recuperati. L’intervento è avvenuto nel contesto di condizioni meteorologiche avverse, che hanno colto di sorpresa i camminatori. Nessuna informazione sulle condizioni di salute dei coinvolti.

Domaso (Como), 31 maggio 2026 - Intervento di soccorso tecnico urgente dei vigili del fuoco oggi pomeriggio a Domaso, per il soccorso di alcune persone rimaste bloccate lungo un sentiero, dove d ue escursionisti sono stati sorpresi da un temporale scoppiato nel pomeriggio in alto lago. https:www.ilgiorno.itcomomaltempo-in-alto-lago-2-escursionisti-e-4-soccorritori-salvati-a-domaso-bt184iia La squadra del distaccamento di Dongo è intervenuta verso le 17 con un fuoristrada per il recupero, ma è rimasta bloccata dall' ingrossamento improvviso del torrente causato anche da una frana. In posto sono stati inviati anche due operatori del soccorso alpino, che a loro volta non sono riusciti a proseguire. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sorpresi dal maltempo sul sentiero a Domaso: salvati 2 escursionisti, recuperati anche i primi soccorritori

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